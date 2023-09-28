Университет Альберты вернул в фонд семьи нациста Хунки $22,2 тыс. пожертвований

Средства были переданы в учебное заведение в 2019 году

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Университет Альберты вернул 30 тыс. канадских долларов ($22,3 тыс.) в фонд семьи нациста дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом сообщил телеканал CBC.

Средства были переданы в учебное заведение в 2019 году. "Университет осознает [ситуацию] и сожалеет о причиненном непреднамеренном вреде, [который могло причинить кому-то принятие этих средств], - заявила вице-президент университета Верна Ю.

Ранее в четверг о прекращении сотрудничества с образовательным фондом нациста Хунки заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат сообщил об обнаружении такого фонда в провинции Альберта и о том, что российская сторона запросила реакцию университета на это. По его словам, университет пообещал вернуть деньги и перестать иметь дело с Хункой.