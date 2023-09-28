Более 60% опрошенных жителей Грузии против импичмента президента

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, имеющих право голоса

ТБИЛИСИ, 28 сентября. Более 60% жителей Грузии против процедуры импичмента президента республики Саломе Зурабишвили, которую запустила правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Об этом свидетельствую данные социологического опроса компании Edison Research, проведенного по заказу телеканала Formula.

На вопрос "Насколько вы придерживаетесь или выступаете против импичмента президента Саломе Зурабишвили?" 62% ответили, что негативно к этому относятся, а 38% - положительно.

Опрос был проведен с 7 по 24 сентября 2023 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек, имеющих право голоса. Погрешность составляет 3%.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства.

Депутаты партии власти обратились в Конституционный суд 12 сентября. Для рассмотрения вопроса в инстанции необходимо было собрать треть подписей депутатов, то есть 50. В случае положительного решения суда, вопрос будет вынесен на голосование в парламенте. Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности, если за это проголосуют 100 депутатов из 150. На данный момент у правящего большинства 84 мандата.