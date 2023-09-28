РГО открыло в Салехарде памятник в честь исследователей Северного морского пути

Монумент выполнен в виде старинного маяка XVIII века

ТАСС, 28 сентября. Русское географическое общество открыло в Салехарде мемориал в честь героев Великой Северной экспедиции. Цель этого памятника - сохранить память о русских мореходах, открывших миру Северный Морской путь, сообщила пресс-служба РГО.

"Памятник в виде старинного маяка XVIII века, созданного по эскизам Дмитрия Овцына, командира одного из отрядов Великой Северной экспедиции, открыли на правом берегу Оби в Салехарде. Когда-то подобные маяки устанавливались по берегам арктических морей, в том числе и на Ямале. Его миссия: сохранить память о русских мореходах, открывших миру Северный морской путь. Инициатором проекта стало Салехардское городское отделение РГО", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение шести лет эксперты изучали материалы Великой Северной экспедиции, в особенности Обско-Енисейского отряда под руководством лейтенанта Дмитрия Овцына. За три года экспедиции русские первопроходцы исследовали значительную территорию полуострова Ямал и нашли водный путь из Оби в Енисей. Это событие стало поворотным: был обнаружен и освоен один из участков Северного морского пути.

"Важным вкладом Дмитрия Овцына стала разработка маячных конструкций, которые позже установили по всему арктическому побережью. В архивах сохранились акварельные эскизы маяков, а также подробные указания по их габаритам и нюансам установки. На основе рисунков Овцына член РГО и участник нескольких научных экспедиций на Ямале Сергей Чижик спроектировал маяк-памятник, который занял свое место на обском берегу, в районе паромной переправы. Проект реализован при поддержке правительства ЯНАО", - говорится в сообщении.

По оценке представителей РГО, памятник стал хорошим архитектурным дополнением к знаковым туристическим местам города, в частности, к скульптуре мамонта, установленного здесь же, на берегу Оби.

"Русское географическое общество чтит память великих людей, которые открывали новые земли, которые, не щадя себя, уходили в продолжительные походы, и некоторые из них, к сожалению, так и не смогли вернуться назад. Открытие памятника - это результат сплоченной работы и Попечительского совета Русского географического общества в Ямало-Ненецком автономном округе. РГО будет поддерживать подобные проекты и в дальнейшем", - цитирует пресс-служба слова заместителя исполнительного директора РГО Сергея Корлыханова.