Бизнес в Севастополе будут штрафовать за отказ укрывать жителей при воздушной тревоге

Как уточнил глава города Михаил Развожаев, после объявления воздушной тревоги у жителей есть от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище

ТАСС, 28 сентября. В Севастополе будут штрафовать владельцев коммерческих объектов при отказе укрыть жителей во время воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.

"Мы на штабе отдельно обсуждали, [что] в том числе все коммерческие пространства тоже должны предоставляться [в качестве укрытия]. Такое решение есть. В случае, если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей", - сказал Развожаев.

Губернатор напомнил, что после объявления воздушной тревоги у жителей есть от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, город периодически подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны России, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. Вскоре после этого Развожаев поручил усилить работу системы оповещения о воздушных атаках.