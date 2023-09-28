Порядка 3,5 млн жителей новых регионов получили СНИЛС

СНИЛС оформляется автоматически после того, как получено российское гражданство

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 3,5 млн жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей получили СНИЛС. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

"Благодаря такому формату Соцфонд в этом году уже открыл 170 тыс. СНИЛСов в четырех новых субъектах России и обновил 1,1 млн ранее открытых лицевых счетов сведениями о выданном гражданском паспорте. <...> Всего в новых регионах СНИЛС на данный момент получили 3,5 млн жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СНИЛС оформляется автоматически после того, как получено гражданство РФ.