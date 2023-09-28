В Москве установили памятную доску генерал-майору авиации Молокову

Доску с барельефом изготовили из бронзы и разместили на доме, в котором Герой Советского Союза прожил 44 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Василию Молокову установили на фасаде здания в районе Арбат в Москве, где он жил с 1938 по 1982 год, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"В Москве по адресу: Романов переулок, дом 3, строение 1 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Василию Сергеевичу Молокову", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, мемориальную доску с барельефом изготовили из бронзы и разместили на доме, в котором Молоков прожил 44 года.

"Вторая открывшаяся в 2023 году мемориальная доска в память о Героях Советского Союза и Российской Федерации посвящена выдающемуся летчику, генерал-майору авиации Василию Молокову. Василий Сергеевич участвовал в операции по спасению экспедиции парохода "Челюскин". В годы Великой Отечественной войны дивизия под его командованием принимала участие во многих наступательных операциях", - добавил Емельянов.