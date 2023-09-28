Испания пообещала выделить €1 млн на помощь беженцам из Карабаха

Власти Азербайджана 28 сентября запустили процесс регистрации проживающих в непризнанной республике армян с целью определения их юридического статуса

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Испании пообещало выделить €1 млн для оказания гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Испания внесет первый взнос в размере €1 млн в виде гуманитарной помощи, чтобы облегчить положение армянского населения, которое несправедливо вынуждено покинуть свои дома", - сказал и.о. министра.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы армянском городе Горис Сюникской области открыт центр для приема беженцев, куда уже прибыли тысячи вынужденных переселенцев. 28 сентября власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.