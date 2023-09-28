Иск главы "Совета блогеров" к журналистке Винокуровой рассмотрят 17 октября

Рассмотрение иска должно было пройти 28 сентября, но ответчик не явился в суд

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы рассмотрит иск основателя общественной организации "Совет блогеров" Валерии Рытвиной на сумму свыше 1 млн рублей к журналистке Екатерине Винокуровой 17 октября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение иска должно было пройти 28 сентября, но ответчик не явился в суд, и заседание было назначено на 09:40 мск 17 октября", - сказали в суде.

Как следует из искового заявления, Винокурова опубликовала в Telegram-канале Brief заметку о подготовке законопроекта о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ, одним из инициаторов которого является Рытвина. В этой заметке было сказано, что истец "предположительно шла на финансирование ВСУ". Кроме этого, в Telegram-канале Ekvinokurova Рытвина увидела ряд комментариев к одному из постов, которые сочла оскорбительными. В связи с этим она и подала иск.

В беседе с ТАСС она напомнила, что организовала сборы для помощи Вооруженным силам РФ, а не ВСУ. "Киевскому режиму очень не нравились наши сборы для фронта. Нас попытались подставить и запустили лживую информацию в медиаполе. Однако большинство СМИ уже разобрались, что это был фейк. Своими действиями Винокурова дискредитирует помощь фронту", - сказала она. Комментарием журналистки ТАСС пока не располагает.