В Заполярье на борту корабля "Иван Грен" завершилась акция "Сила в правде"

Агитационный поход длился почти 1,5 месяца

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Акция "Сила в правде", базой для проведения которой стал большой десантный корабль Северного флота "Иван Грен", завершилась в Североморске Мурманской области. Участие в церемонии закрытия приняли главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев и губернатор Андрей Чибис, сообщили в Министерстве информационной политики Заполярья.

"Во флотской столице на борту большого десантного корабля "Иван Грен" состоялось закрытие акции "Сила в правде". В 2023 году экипаж корабля совместно с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота совершили агитационный поход по маршруту Санкт-Петербург - Кронштадт - Балтийск - Архангельск - Кандалакша - Мурманск - Североморск", - говорится в сообщении.

Поход длился почти 1,5 месяца. В городах жители могли ознакомиться с историей ВМФ России, узнать о подвигах военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также увидеть военные трофеи. "Сила в правде" - важная и нужная акция. Особенно сейчас, когда боевые товарищи, друзья, вся страна борется с недобитым нацизмом. Именно сейчас надо сказать правду о том, с кем воюем и из-за кого отдают свои жизни наши боевые друзья. Акция сегодня завершается, но она останется в наших сердцах", - приводятся в сообщении слова Евменова.

В ходе праздника на Приморской площади Североморска военнослужащие Северного флота развернули копию Знамени Победы, где также состоялся концерт с участием оркестра и ансамбля песни и пляски Северного флота. На выставке под открытым небом были представлены образцы современной военной техники. Завершился праздник на борту "Ивана Грена" церемонией посвящения в юнги воспитанников Североморского кадетского корпуса.

В 2022 году большой десантный корабль "Иван Грен" стал базой для проведения акции "Сила в правде", организованной Минобороны России. Основной целью акции является противодействие фальсификации истории и поддержка российских военнослужащих, которые выполняют свой служебный долг на Донбассе и Украине.