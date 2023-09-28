Путин проиндексировал оклады дипломатических работников на 5,5%

Согласно указу, они будут повышены с 1 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проиндексировал месячные оклады дипломатических работников на 5,5% с 1 октября. Об этом говорится в опубликованном указе российского лидера "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы".

"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза размеры месячных окладов дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов - представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами, установленные указом президента Российской Федерации от 15 октября 1999 года", - говорится в документе.