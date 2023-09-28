Путин поручил к 28 февраля подготовить выставку документов времен Великой Отечественной

Сделать это необходимо в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Росархиву, Минобороны, ФСБ, МИД и Минкультуры подготовить выставку документов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Кремля.

Сделать это необходимо в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Подготовить для широкого публичного представления выставку архивных документов (включая рассекреченные материалы), артефактов, отражающих важнейшие события Великой Отечественной войны и рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников против мирных граждан, обеспечить проведение выставки и оценку результатов ее работы", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Глава государства ждет доклад до 28 февраля и далее один раз в полгода.

Путин предложил организовать такую выставку 5 сентября на заседании оргкомитета "Победа". Тогда президент привел в пример прошедшую несколько лет назад выставку "100 раритетов российской государственности", на которой Федеральное архивное агентство представило уникальные подлинные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории. Аналогичную экспозицию глава государства предложил собрать по теме Великой Отечественной войны.