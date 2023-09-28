Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

Ответственным назначен руководитель администрации президента РФ Антон Вайно

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти и определить источники финансирования, сообщается на сайте Кремля.

"Администрации президента Российской Федерации подготовить проект правового акта о создании автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации", - говорится в поручении. Учредителем организации определено Управление делами президента.

Ответственным назначается руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, глава государства ждет доклад на эту тему до 20 ноября 2023 года.

Также правительству России совместно с администрацией президента поручено определить порядок и источники финансирования организации. Путин ждет доклад до 15 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Проект создания такого национального центра обсуждался на заседании оргкомитета "Победа" под руководством президента РФ в начале сентября. Глава государства поддержал инициативу и поручил оперативно решить все вопросы.

Как отмечал директор Музея Победы Александр Школьник, такая площадка позволила бы консолидировать усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что России "нужен такой центр".