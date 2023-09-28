Большинство опрошенных жителей Молдавии выступает против вступления страны в НАТО

Опрос показал, что число противников вступления страны в альянс за последние несколько месяцев выросло

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Большинство жителей Молдавии - 60% - выступает против вступления страны в НАТО, о необходимости которого говорит президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые опубликовал молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).

"В случае проведения в ближайшее воскресенье референдума, членство в Североатлантическом альянсе поддержало бы 26% местных жителей. В то же время 60% опрошенных выступили против. Остальные заявили, что не приняли бы участия в голосовании или не определились с ответом", - сообщил на брифинге глава IMAS, румынский социолог Дору Петруци. Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем по репрезентативной выборке приняло участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3%.

Опрос показал, что число противников вступления Молдавии в НАТО за последние несколько месяцев выросло. В частности, по данным, которые представила в июне близкая к правящей партии неправительственная организация WatchDog, членство в альянсе поддержало 33,4% опрошенных, а 52,6% выступили категорически против.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что власти должны развернуть агитацию о пользе вступления страны в НАТО для населения. Санду также высказывалась за проведение разъяснительной работы с населением, отмену нейтралитета и вступление в военный блок.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. В начале августа США передали армии республики партию вооружения на сумму более $3 млн. Ранее ЕС выделил республике €40 млн на укрепление обороны. Со своей стороны министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении от НАТО системы ПВО. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.