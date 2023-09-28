В Архангельской области разработали проект образовательного парка-лагеря

Территория, где планируют расположить парк, находится в 90 км от Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Архитекторы, участники творческой резиденции "Фабрика хаски" в Холмогорском округе Архангельской области разработали проект образовательного парка-лагеря для школьников, студентов и туристов, сообщили ТАСС в Губернаторском центре Архангельской области. Проект вдохновлен уроженцем этих мест, великим российским ученым Михаилом Ломоносовым.

"Мы предполагаем, что пространство парка будет разделено на внешние и внутренние локации, чтобы мы могли круглогодично проводить мероприятия. Это будет всевозможная игра с формой, потому что мы знаем, что Ломоносов был дерзким, он не боялся экспериментировать. И мы здесь тоже можем поэкспериментировать, чтобы формы и конструкции побуждали посетителей к исследованию: не бояться сделать ошибку, не бояться придумать что-то новое", - цитируют в центре архитектора Илью Третьякова.

Семь архитекторов и аналитиков из Архангельска, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга стали участниками первой творческой резиденции "Фабрика хаски" по разработке ландшафтного парка в Архангельской области, они работали над проектом с февраля. Цель проекта - создание концепции парка в Холмогорском районе Архангельской области. Территория, где будет расположен парк, находится у деревни Фабрики в 90 км от Архангельска. Здесь находится крупнейший в области питомник ездовых собак, который называется "Фабрика хаски". Зимой и летом здесь проводят экскурсии, можно прокатиться на собачьих упряжках или отправиться в поход.

Участники резиденции знакомились с территорией, общались с местными жителями и экспертами. Планируется, что в парке будут спортивные, образовательные и творческие варианты времяпрепровождения. Посетители будут получать новые знания. Куратор проекта, архитектор Константин Самарцев видит лагерь разноформатным. Заезды будут рассчитаны на разные промежутки времени и разные целевые аудитории: от школьников до взрослых. Школьники смогут приехать летом на каникулы, студенты на практику, для индивидуальных туристов разрабатываются отдельные активности. Это могут быть фестивали, лекции, резиденции известных спикеров, которые будут привлекать не только местных жителей, но и туристов. А феномен личности Ломоносова станет вдохновляющим примером для посетителей центра. Как считает куратор проекта Алена Барсукова, бренд великого ученого сейчас недостаточно полно раскрыт именно в Холмогорском районе и в Архангельской области. Разработчики планируют его осовременить, сделать его открытия ближе и понятнее.

Итоговая концепция будет представлена жителям и потенциальным инвесторам в конце октября. Проект "Творческая резиденция "Фабрика хаски" реализуется Губернаторским центром Архангельской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Холмогорского муниципального округа.