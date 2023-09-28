В Севастополе выделят дополнительные средства на системы оповещения

Как уточнил глава города Михаил Развожаев, на части территории систем оповещения изначально не было, ситуацию намерены оперативно изменить

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Дополнительные средства выделят для усиления сигнала оповещения о воздушной тревоге, который плохо слышно в отдельных районах города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.

"По поводу звука сирены, которую не слышно [в некоторых районах]. Действительно, эта система начала воссоздаваться с 2016 года, все советские громкоговорители, оконечники были утрачены в украинский период. Сейчас до 60% покрытия существует. Мы дополнительные средства будем изыскивать из резервного фонда для того, чтобы усилить этот сигнал", - сказал Развожаев.

Он добавил, что на протяжении последних лет город активно развивался, на части территории систем оповещения изначально не было. "Эту ситуацию сейчас тоже будем оперативно [менять], есть технические возможности, чтобы это сделать быстро. Систему будем наращивать", - сказал губернатор, добавив, что во время звучания сигнала тревоги он передается также по теле- и радиоканалам, транслируется в основных городских Telegram-каналах.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, город периодически подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны России, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. Вскоре после этого Развожаев поручил усилить работу системы оповещения о воздушных атаках.