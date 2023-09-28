28 сентября, 17:36,
обновлено 28 сентября, 17:40
Пандемия COVID-19

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости ковидом в России

Антон Кузнецов/ ТАСС
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Антон Кузнецов/ ТАСС

По словам министра здравоохранения, количество госпитализаций небольшое

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости ковидом, но количество госпитализаций небольшое. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"На сегодня несколько инфекций, на которые бы мы хотели обратить внимание. <...> Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество", - сказал он.

Но люди из групп риска должны помнить о том, что могут быть осложнения, добавил министр. "И, конечно же, ряд респираторных вирусов циркулирует. Но сегодня самый лучший период вовремя пройти вакцинацию к новому сезону подъема гриппа. Поэтому мы отслеживаем ситуацию", - заметил он. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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