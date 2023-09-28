Регионы Верхней Волги подали заявки на 11,2 млрд рублей на расчистку рек

Окончательный перечень мероприятий планируют сформировать до 2024 года

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сентября. /ТАСС/. Регионы Верхней Волги подали заявки на 11,2 млрд рублей по расчистке русел рек и водохранилищ. Отобранные заявки войдут в единый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов в России, который запустят в 2025 году, сообщил руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Александр Баринов.

"Формируется новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов России. По зоне деятельности [Верхне-Волжского БВУ] перечень мероприятий по заявкам субъектов сформирован, в [него] вошло 498 мероприятий на общую сумму 16,1 млрд рублей, в том числе по расчистке русел рек, озер и водохранилищ оценочно на 11,2 млрд рублей", - отметил Баринов на заседании бассейнового совета в Чувашии.

По его словам, окончательный перечень мероприятий будет сформирован до 2024 года. Заместитель руководителя Верхне-Волжского БВУ Любовь Махова уточнила, что больше всего заявок направлено из Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. Как следует из информации на сайте Верхне-Волжского БВУ, в структуру управления входят отделы водных ресурсов, расположенные в девяти регионах.

"Была проведена колоссальная работа по инвентаризации водных объектов, требующих защиты, охраны, <…> и по состоянию гидротехнических сооружений. Такое количество мероприятий мы никогда еще не видели", - подчеркнула Махова.

Мероприятия по национальному проекту "Экология" запланированы до конца 2024 года. Единый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов запустят в России в 2025 году.