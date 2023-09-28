В Баку заявили, что не рады переезду карабахских армян в Армению

В Азербайджане напомнили, что жители непризнанной республики сохраняют право вернуться в регион

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Азербайджан не испытывает радости от выезда армян из Нагорного Карабаха в Армению и напоминает, что жители сохраняют право вернуться в регион. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Нет, мы не рады, потому что это [начало переезда армян Карабаха в Армению] не было нашим намерением, - ответил он на соответствующий вопрос. - Мы были намерены взяться за нелегитимный сепаратистский режим [Нагорного Карабаха], который по сути удерживал все население в заложниках. Я вам напомню, что пару недель назад, когда люди испытывали сложности с едой, милитаристская хунта не позволила азербайджанцам привезти еду только по политическим причинам".

По мнению Амирбекова, после того как власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявили о роспуске всех госорганов и прекращении существования НКР с января 2024 года, армянское население Карабаха может "интегрироваться в азербайджанское общество", улучшить свои жилищные условия, "получить преимущества от всех прав, предоставляемых Азербайджаном", безопасность.

"И также они сохраняют право в будущем вернуться в Азербайджан, если пожелают. Потому что, опять же, с учетом того, что это было их собственное решение уехать, они все еще могут передумать и вернуться", - проинформировал представитель президента.

В соответствии с указом главы непризнанной НКР Самвела Шахраманяна о прекращении ее существования населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".