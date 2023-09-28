Англиканская церковь ЮАР объявила Израиль государством апартеида

Архиепископ Табо Макгоба сообщил, что это связано с отношением Израиля к палестинцам

ПРЕТОРИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Англиканская церковь ЮАР признала Израиль государством апартеида из-за его отношения к палестинцам. Об этом сообщил архиепископ Табо Макгоба по итогам заседания руководящего органа церкви - Постоянного провинциального комитета.

"Принято решение, что Англиканская церковь ЮАР присоединяется к позиции Южноафриканского совета церквей, согласно которой Израиль объявлен государством апартеида", - заявил он.

Англиканская церковь ЮАР насчитывает до 4 млн прихожан. Она имеет 25 епархий на территории ЮАР, Намибии, Эсватини, Лесото и на острове Святой Елены в Атлантическом океане.