В Швеции для борьбы с ОПГ могут привлечь военных

По словам премьера Ульфа Кристерссона, шведские власти могут перенять опыт американских коллег

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Шведские власти рассмотрят вопрос о привлечении военных для помощи полиции в борьбе с ОПГ. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон в обращении к народу страны в связи с эскалацией ситуации с актами насилия.

"Сейчас от насилия страдает все больше детей и совершенно невинных людей. Я не могу не подчеркнуть, насколько серьезна ситуация: Швеция никогда раньше не видела ничего подобного, ни одна другая страна в Европе не видит ничего подобного, - отметил он. - Мы задействуем необходимые ресурсы. Завтра я вызвал главу национальной полиции и главнокомандующего, чтобы рассмотреть, как Вооруженные силы могут помочь в работе против преступных группировок".

По словам премьера, шведские власти могут перенять опыт американских коллег. "На прошлой неделе я встретился с мэром Нью-Йорка, чтобы узнать, что они делают: наблюдение с помощью камер, распознавание лица, детекторы оружия. Швеция тоже должна это попробовать", - пояснил он.

Кристерссон подчеркнул, что организованная преступность за последние десять лет выросла. По его словам, это стало результатом "политической наивности и невежества", а также "безответственной иммиграционной политики и неудачной интеграции". Поэтому сейчас правительство пересматривает миграционную политику и уголовное законодательство.

Уже несколько лет в Швеции постоянно происходят связанные с разборками ОПГ перестрелки и взрывы, в последнее время они случаются почти ежедневно. Только в сентябре в Швеции в перестрелках погибли 11 человек, еще одна женщина - в результате взрыва. Это рекорд с декабря 2019 года, когда были застрелены 12 человек.

В феврале этого года в докладе Совета по профилактике преступлений сообщалось, что от огнестрельного оружия в Швеции погибли в шесть раз больше людей, чем во всех остальных скандинавских странах вместе взятых. За весь 2022 год был зарегистрирован 391 эпизод со стрельбой, 62 погибших и 107 раненых. На 16 сентября этого года таких эпизодов уже было 261, убитых 34 и раненых 71. В Швеции зарегистрирован самый высокий в ЕС уровень уличных убийств на душу населения.