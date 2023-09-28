Новосибирская область на "России" представит достижения науки, образования и производства

Площадку оформят по принципу "Треугольника Лавреньтева"

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область на выставке "Россия" на ВДНХ представит достижения в научной, образовательной и индустриальной сферах, отраженных в "формуле" основателя Сибирского отделения Академии наук СССР (позже России) академика Михаила Лаврентьева "Наука, кадры, производство". Об этом рассказала на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС замминистра экономического развития региона Анна Павлова.

"[Площадка для Новосибирской области] оказалась треугольной. Тогда губернатор предложил, что мы будем делать "Треугольник Лавреньтева" - это формула успеха Новосибирской области. По одной стене у нас будут представлены наши достижения в сфере образования. Вторая стена у нас - это наука, [третья - производственная]", - сказала Павлова.

Образованию будет посвящена экспозиция, которая расскажет о достопримечательностях Новосибирской области с VR-экскурсией, о достижениях в спорте (ХК "Сибирь"), а также представит образовательные игры для детей. "Научная стена" представит достижения региона в этой отрасли с помощью видеороликов, стендов с дополненной реальностью и мастер-классов от научных сотрудников. Индустриальная тематика будет раскрыта с помощью логистического макета, демонстрирующего выгодное положение Новосибирской области и ее сильные производственные стороны, вертикальной теплицы и прочих экспонатов.

"Треугольник Лаврентьева" - концепция развития, отражающая единство "Наука, кадры (образование), производство", сформулированная академиком Михаилом Лаврентьевым.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.