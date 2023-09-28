Кабмин сформировал оргкомитет к 65-летию движения студенческих отрядов

Председателем оргкомитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ создало организационный комитет к исполняющемуся в 2024 году 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию учреждению молодежной организации "Российские студенческие отряды".

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован.

Председателем оргкомитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а ее заместителем - министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В состав структуры также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, генеральный директор компании "Росатом" Алексей Лихачев и другие.

Кабмин поручил оргкомитету разработать и утвердить план основных мероприятий. Организационно-техническое обеспечение возложено на Минобрнауки РФ.

Организация "Молодежные студенческие отряды" - крупнейшая в стране, она обеспечивает трудовой занятостью более 200 тыс. выпускников вузов. Движение считает датой своего основания 2004 год, когда в Государственном Кремлевском дворце был проведет первый Всероссийский форум студенческих отрядов страны.