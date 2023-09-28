В Волгограде форум молодых аграриев собрал более 200 участников

В течение двух дней они будут обмениваться опытом исследовательской работы и повышать свою квалификацию

ВОЛГОГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Более 200 участников собрал региональный студенческий форум "Молодые аграрии" в Волгограде, для студентов вузов и ссузов региона проведут мастер-классы, конференцию и конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела пресс-службы Волгоградского государственного аграрного университета Ани Унанян.

"В форуме принимают участие студенты вузов Волгограда и колледжей Волгоградской области, форум региональный. В прошлом году у нас было 150 участников, в этом году около 200. В этом году у нас увеличилось разнообразие практических мастер-классов, будет проводиться конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых-исследователей Волгоградского ГАУ и конференция для молодых ученых и исследователей нашего вуза", - сказала она.

В пресс-службе вуза уточнили, что в 2023 году форум посвятили 80-летию со дня образования университета. Он проводится при поддержке Минобрнауки России и Минсельхоза России. Представители вузов и ссузов в течение двух дней будут общаться и обмениваться опытом исследовательской работы, повышать свою квалификацию, демонстрировать результаты научных исследований и практических достижений по актуальным и перспективным аграрным направлениям.