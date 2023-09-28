В Перми открыли арт-объект - копию Шуховской башни

Высота арт-объекта составила 25 м

ТАСС, 28 сентября. Арт-объект, который представляет собой копию Шуховской башни, открыли в Перми, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Вечером в Перми официально открыли нижегородский подарок городу к 300-летию! Зажгли подсветку на копии нашей Шуховской башни (которая стоит на берегу Оки) вместе с начальником управления президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым, полпредом Игорем Комаровым, главой Пермского края Дмитрием Махониным и председателем нижегородского Заксобрания Евгением Люлиным", - написал Никитин.

Высота арт-объекта составляет 25 м. Он установлен на крупной транспортной развязке на въезде в город.

Высота Шуховской башни, которая располагается в Нижегородской области на левом берегу Оки, составляет почти 130 м. Еще одна подобная башня находится рядом с телецентром на Шаболовке в Москве.