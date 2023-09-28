28 сентября, 20:24

В заявлении 11 стран в СПЧ назвали невыдачу виз на мероприятия ООН формой репрессий

Документ зачитал на заседании российский дипломат Евгений Устинов

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Невыдача и задержка с выдачей виз участникам мероприятий ООН являются теневой формой репрессий против представителей гражданского общества. Об этом говорится в заявлении 11 стран, среди которых Белоруссия, Китай и Россия, представленном российской делегацией на проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Мы отвергаем любое политическое давление на представителей гражданского общества путем создания искусственных барьеров, мешающих им участвовать в мероприятиях ООН", - говорится в документе, который зачитал на заседании российский дипломат Евгений Устинов. Он отметил, что один из инструментов такого давления - отказ во въездной визе или длительное рассмотрение заявлений на ее получение.

Авторы заявления подтвердили "позицию о недопустимости подрыва взаимоуважительного и конструктивного диалога по вопросам прав человека", в том числе посредством попыток западных стран "заставить замолчать представителей гражданского общества". Они призвали СПЧ, его специальные процедуры и Управление верховного комиссара ООН по правам человека "обратить должное внимание на эту теневую форму репрессий против представителей гражданского общества". Подчеркивается, что эти структуры призваны приложить усилия для обеспечения географически справедливого участия гражданского общества в мероприятиях в рамках ООН, в том числе "путем обеспечения своевременной выдачи виз".

Соавторами заявления выступили Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сирия и Эритрея.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях. 

Теги:
БелоруссияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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