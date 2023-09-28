Более 2,5 тыс. мигрантов утонули или пропали без вести в Средиземном море с января

В 2022 году за тот же период число жертв составило 1 680, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. мигрантов из Африки утонули или пропали без вести в Средиземном море при попытке переправиться в Европу с начала года. Об этом заявила глава нью-йоркского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам миграции.

"По состоянию на 24 сентября более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести. В прошлом году за тот же период число жертв составило 1 680", - сказала она.

Представитель ООН добавила, что организация отмечает значительный рост числа мигрантов, пытающихся попасть из Африки в Европу. "С января по август 2023 года около 102 тыс. беженцев и мигрантов пытались пересечь Средиземное море из Туниса, то есть на 260% больше, чем в прошлом году, а также 45 тыс. - из Ливии. 31 тыс. человек спасены в море или перехвачены властями в Тунисе, еще 10,6 тыс. - в Ливии. Из Алжира пересечь море пытается ограниченное число людей - около 4,7 тыс., что на 18% больше, чем в 2022 году. Кроме того, 3,7 тыс. человек были спасены или задержаны властями Алжира, что на 68% больше, чем в прошлом году", - перечислила представитель ООН.

Меникдивела добавила, что всего с 1 января по 24 сентября в Европу через Средиземное море переправились 186 тыс. беженцев и мигрантов.