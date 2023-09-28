В Петербурге пройдет финал конкурса ветеранских и любительских хоровых коллективов

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, мероприятие приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Финал Всероссийского конкурса ветеранских и любительских хоровых коллективов пройдет в Петербурге в январе следующего года, мероприятие войдет в перечень праздничных событий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале 78.

"13 сентября правительство России утвердило федеральный план подготовки и празднования этой юбилейной даты. В него вошли 130 событий. В их числе выставки, научные конференции, патриотические акции, издательские проекты. В январе Петербург примет финал Всероссийского конкурса ветеранских и любительских хоровых коллективов. Также в январе во всех школах страны пройдет Всероссийский открытый урок, а весной - Всероссийский конкурс сочинений, посвященные блокаде Ленинграда", - сказал он.

Беглов напомнил, что череда юбилейных торжественных мероприятий уже началась. Ее открыл международный форум "Битва за Ленинград - всенародная победа". Он собрал многих представителей стран СНГ.

По поручению президента РФ был создан и активно работает Институт блокады, который готовит большую международную научно-практическую конференцию. Также запланированы конференции Российской Академии наук, Росархива, других крупных федеральных структур. Пройдет конференция "Блокада Ленинграда - геноцид мирного населения" для участников Всероссийского движения "Волонтеры Победы".

Губернатор также отметил, что в 2024 году петербургская акция "Лента Ленинградской победы" станет всероссийской. Почетный знак, учрежденный городом в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, получат 60 тысяч человек. Почти 240 тысяч человек к юбилею получат региональную выплату. Также по распоряжению президента страны ветераны получат выплату из федерального бюджета. Общий объем федеральных выплат составит порядка 4 миллиардов рублей, при этом федеральная выплата не отменяет региональную.

Празднование 80-летия освобождения Ленинграда от блокады пройдет в преддверии юбилея Великой Победы. В 2025 году будет отмечаться 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.