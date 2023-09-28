Глава Мордовии предложил проводить премию "Время героев" в регионах ПФО

ТАСС, 28 сентября. Глава Мордовии Артем Здунов предложил сделать премию "Время героев" одним из общественных проектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщается на сайте правительства республики по итогам участия Здунова в заседании Совета Приволжского федерального округа.
"Предмет особой гордости республики - народная премия "Время героев". Этот проект также поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Глава Мордовии предложил сделать премию "Время героев" одним из общественных проектов Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии на заседании совета рассказал о региональном опыте в сфере воспитательной работы с молодежью. В республике успешно работает молодежное правительство, молодежный парламент, экспертный клуб "Моя Мордовия". Молодежь принимает активное участие в мероприятиях по поддержке семей участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Вовлечено в этот процесс и "Движение первых".
Здунов отметил особую важность патриотического направления в вопросах воспитания. В республике появились уникальные для страны проекты. Например, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводится Всероссийский театральный фестиваль "Гардемарины" среди воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов. На уровне региона принято еще одно решение - в начале следующего года в Мордовии откроется Республиканский центр гражданского и патриотического воспитания.
Важное направление - профилактика деструктивного поведения молодежи. В июне этого года в Мордовии приняли закон о наставничестве над несовершеннолетними. За подростками, находящимися в социально-опасном положении, закрепляются наставники из числа взрослых, детей вовлекают в программы профориентации, спортивной подготовки, мероприятия в сфере волонтерства и культуры.
Также глава Мордовии отметил, что регион работает с молодежью в подшефном для республики Каланчакском районе Херсонской области.