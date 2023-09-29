Предзаказ компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени стартует 4 ноября

Релиз проекта запланирован на февраль 2024 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Студия Cyberia Nova запустит предзаказ игры "Смута" 4 ноября. Релиз игры запланирован на февраль 2024 года, сообщил ТАСС генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский.

"Уже 4 ноября коллеги планируют открыть предзаказы. Выход игры назначен на февраль 2024 года", - сказал он.

По словам Гореславского, ИРИ ожидает притока игровых проектов в следующем году. В 2023 году разработчиков зачастую смущал вопрос монетизации.

"В конкурсе, который был в начале этого года, мы не увидели больших проектов, потому что производителям был неясен вопрос с дистрибуцией контента. Сейчас ситуация с VK Play выровнялась, стало ясно, что монетизация в принципе возможна. Поэтому в феврале мы ожидаем приход крупных компаний с интересными проектами", - добавил он.

Ранее российская компания Cyberia Limited получила поддержку Института развития интернета на создание компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени в России. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главным героем игры стал герой-одиночка - князь Милославский - который пытается вернуть свою возлюбленную, ставшую жертвой политических потрясений последних лет Смутного времени.