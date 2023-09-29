На Камчатке выявили загрязнение земли нефтепродуктами, отходами и мусором

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, решается вопрос о проведении внеплановой проверки совместно с прокуратурой

ТАСС, 29 сентября. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Елизовском районе Камчатского края масштабное загрязнение земли сточными водами, нефтепродуктами и мусором, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Управлением Россельхознадзора установлены многочисленные нарушения земельного законодательства. В частности, при осмотре установлено, что неизвестными лицами на участке ведется вырубка деревьев, здесь находятся карьерные выемки. Есть признаки, что на участке велась добыча торфа. На участке производится слив неочищенных сточных вод, жидкость, разлитая по поверхности земель, имеет резкий запах канализационных стоков. Кроме того, на площади 0,047 га выявлена несанкционированная свалка из бытовых и промышленных отходов, а также останков животных. На свалке ощущается резкий запах гниения", - говорится в сообщении.

Кроме того, на площади 0,4 га там же размещены хозяйственные постройки и цистерны, в бурты складированы отходы жизнедеятельности животных. Рядом со свалкой размещена карьерная выемка, частично засыпанная отходами и залитая "тягучей субстанцией черного цвета с характерным запахом нефтепродуктов". На участке размещены отходы переработки каменного угля и лом железобетонных конструкций, устроена площадка для складирования торфа.

"На участке есть еще несколько карьерных выемок, заполненных водой и бытовыми и промышленными отходами - битым бетоном, досками, шифером, старой мебелью и бытовой техникой, автопокрышками и другим мусором. Отметим, земли находятся в федеральной собственности. Согласно законодательству участок должен использоваться в соответствии с назначением, в данном случае - для сельскохозяйственных целей", - уточняется в сообщении.

Обследование было проведено по информации СМИ. В настоящий момент в управлении Россельхознадзора решается вопрос согласования с прокуратурой Камчатского края проведения внеплановой проверки.