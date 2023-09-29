Маск полагает, что правительство США больше заботит граница Украины, чем своей страны

По его мнению, ситуация с границами в Соединенных Штатах с каждым днем ухудшается

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Приехавший на границу с Мексикой Илон Маск заявил, что политиков в США в сто раз больше заботит граница Украины, чем собственной страны.

Как написал в четверг Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), он приехал в город Игл-Пасс, чтобы дать американцам возможность "в прямом эфире увидеть ситуацию на границе" и ознакомиться с проблемой незаконной миграции.

"Все в прямом эфире, без фильтров. Что вы видите, вижу и я, - сказал он, выйдя в эфир. - Будучи сам иммигрантом, я занимаю крайне проиммигрантскую позицию. И я считаю, что нам нужна более масштабная иммиграционная система, чтобы каждый, кто трудолюбив, честен и может принести пользу стране, мог законно попасть в нее", - заявил Маск, добавив, что при этом американским властям не следует "впускать тех, кто нарушает закон". "В этом нет смысла. Закон придуман не просто так", - отметил он.

"Почему же столько американских политиков от обеих партий украинская граница заботит в сто раз больше, чем граница США?" - написал он позднее на своей странице. По мнению Маска, ситуация с границами в США "становится хуже с каждым днем".

Ранее член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) заявила, что президенту США Джо Байдену следует объявить импичмент из-за его неспособности выполнять должностные обязанности по охране границ страны.