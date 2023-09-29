29 сентября, 02:03

Маск полагает, что правительство США больше заботит граница Украины, чем своей страны

AP Photo/ Benjamin Fanjoy
Глава X (ранее Twitter) Илон Маск
© AP Photo/ Benjamin Fanjoy

По его мнению, ситуация с границами в Соединенных Штатах с каждым днем ухудшается

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Приехавший на границу с Мексикой Илон Маск заявил, что политиков в США в сто раз больше заботит граница Украины, чем собственной страны.

Читайте также
США стали высылать меньше нелегальных мигрантов обратно в Мексику из-за политики БайденаНа границе США с Мексикой останутся 400 американских военных для помощи погранслужбамВ Мексике заявили о работе над планом по решению миграционного вопроса с США

Как написал в четверг Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), он приехал в город Игл-Пасс, чтобы дать американцам возможность "в прямом эфире увидеть ситуацию на границе" и ознакомиться с проблемой незаконной миграции.

"Все в прямом эфире, без фильтров. Что вы видите, вижу и я, - сказал он, выйдя в эфир. - Будучи сам иммигрантом, я занимаю крайне проиммигрантскую позицию. И я считаю, что нам нужна более масштабная иммиграционная система, чтобы каждый, кто трудолюбив, честен и может принести пользу стране, мог законно попасть в нее", - заявил Маск, добавив, что при этом американским властям не следует "впускать тех, кто нарушает закон". "В этом нет смысла. Закон придуман не просто так", - отметил он.

"Почему же столько американских политиков от обеих партий украинская граница заботит в сто раз больше, чем граница США?" - написал он позднее на своей странице. По мнению Маска, ситуация с границами в США "становится хуже с каждым днем".

Ранее член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) заявила, что президенту США Джо Байдену следует объявить импичмент из-за его неспособности выполнять должностные обязанности по охране границ страны. 

Теги:
УкраинаСШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация