29 сентября, 02:28

В зоне СВО восстановили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Как сообщил руководитель приморского поискового отряда "Авиапоиск" Ярослав Ливанский, российские бойцы своими силами почистили и покрасили его

ТАСС, 29 сентября. Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) своими силами восстановили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил руководитель приморского поискового отряда "Авиапоиск" Ярослав Ливанский.

"Это обычный мемориал погибшим в ходе Великой Отечественной войны на территории Украины, который за время нахождения территории в составе Украины пришел в полное запустение. Он зарос сорняками, везде облупилась краска, буквы практически не читались. Мобилизованные бойцы <...> своими силами почистили его от растений, обновили краску, отмыли все, залили высеченные буквы", - рассказал Ливанский.

Он выразил бойцам большую благодарность и уважение за такой поступок, за сохранение истории страны.

Мемориал установлен на кладбище в районе Энергодара на левом берегу Днепра. 

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