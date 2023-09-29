Эксперт назвал сроки попадания воды с "Фукусимы-1" в российскую акваторию

Замдиректора - руководитель тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Байталюк считает, что это может произойти не ранее чем через семь лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сбрасываемые со станции "Фукусима-1" воды охладителей не выносятся напрямую в российскую акваторию и могут достигнуть ее после смешивания в Тихом океане не раньше чем через семь лет. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора - руководитель тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Байталюк.

"Те воды, которые выпускает японская сторона у себя, напрямую не попадают в российские воды. Через северотихоокеанский дрейф они выносятся в открытую часть Тихого океана, там смешиваются, и только лет через 7-10 эта водная масса может достичь российской акватории. Прямых выносов в российские воды, где ведется промысел, сбрасываемых с "Фукусимы-1" вод нет и не будет", - сказал Байталюк.

Он уточнил, что ВНИРО с 2011 года держал на контроле ситуацию с радиоактивным заражением в прилегающих к Фукусиме акваториях. И когда начался выпуск воды с охладителей "Фукусимы-1", тихоокеанский филиал получил поручение от руководства Росрыболовства провести дополнительные углубленные работы в районе, прилегающем к японским водам.

"У нас в это время в тихоокеанских водах работало судно "Дмитрий Песков" с хорошим оборудованием и научной группой, которое выполняло работы по биологическим объектам. Мы приняли решение сконцентрировать работу на южной части 200-мильной исключительной зоны РФ на акватории, прилегающей к 200-мильной зоне Японии. Результат, если не сказать обнадеживающий, то вполне ожидаемый", - отметил собеседник агентства.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах содержит тритий.