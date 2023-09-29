Аналитика зарплат в компаниях может стать индикатором выявления теневой занятости в России

Таким индикатором также может стать соотношение числа сотрудников организации и объема выполняемых заказов, рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Разрыв среднего уровня зарплат в отдельных организациях от уровня в соответствующей отрасли в целом, а также соотношение численности сотрудников и объема работы могут стать индикаторами, которые будут помогать межведомственным комиссиям выявлять факты теневой занятости в России. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.

"Профилактические меры [по борьбе с теневой занятостью] - безусловно, это тоже значимая часть работы, будет строиться на аналитике. В этой части будет обмен с другими органами аналитической информацией, чтобы выделять индикаторы, которые могут свидетельствовать, что в той или иной организации могут быть факты нелегальной занятости. Например, это средняя заработная плата в организации и разрыв между средней заработной платой по отрасли. Здесь достаточно понятная логика - что в конкретной организации, входящей в определенную отрасль, средняя зарплата может колебаться от средней, но незначительно. То есть если в организации средняя заработная плата многократно меньше, чем средняя по отрасли - естественно, это может свидетельствовать о том, что организация может занижать налогооблагаемую базу", - рассказал собеседник агентства на полях Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Кроме того, таким индикатором может стать и соотношение числа сотрудников организации и объема выполняемых заказов. "То есть если в организации числятся 5, 10, 15 человек, а организация выполняет большой объем заказов, сразу тоже это определенный индикатор, какими же трудовыми ресурсами может быть такой объем выполнен. В этой части будет обмен сведениями, чтобы региональные межведомственные комиссии могли точечно на основании этих индикаторов взаимодействовать с конкретными работодателями, либо с гражданами", - рассказал замглавы Роструда.

Как пояснил Талбацкий, эти и другие меры по борьбе с нелегальной занятостью предложены в проекте закона "О занятости населения в РФ". В марте Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.