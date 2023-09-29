Бурятия покажет Байкал и украшения из нефрита на выставке "Россия" в Москве

Как сообщил председатель комитета внешних связей министерства экономики региона Игорь Хальбаев, павильон республики будет представлять собой юрту

УЛАН-УДЭ, 29 сентября. /ТАСС/. Павильон Бурятии на международной выставке-форуме "Россия" будет представлять собой юрту, в ней жители и гости Москвы смогут увидеть озеро Байкал, украшения из нефрита, и то, как жители региона строят современные вертолеты и готовятся к реновации столицы республики - города Улан-Удэ. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета внешних связей министерства экономики региона Игорь Хальбаев.

"С прошлой недели начались монтажные работы. Экспозиция планируется масштабная под слоганом "Байкал - Бурятия. Традиции с будущим". Центром павильона Бурятии станет иммерсивная юрта, оснащенная видеостеной, на ней будет демонстрироваться традиционное убранство жилища. Мы расскажем о туристическом потенциале нашей республики, покажем, как развиваются наши предприятия, будет возможность поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и национальных играх", - сказал Хальбаев.

На площадке Бурятии установят буддийские молитвенные барабаны "хурдэ", исполняющие желания, если их покрутить, а также красочные бурятские сундуки с национальной одеждой. Макет республики и Байкала будет парить над всей экспозицией, основным интерактивом на видеостене станут ролики о флоре и фауне Байкала. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие по берегу озера и не только: в планах разместить рядом с юртой кабину вертолета - в ней можно будет отправиться в интерактивный полет над Байкалом.

Хальбаев отметил, что после проведения Восточного экономического форума и других международных мероприятий можно сделать вывод о том, что Бурятия интересна предпринимателям, туристам, мечтающим своими глазами увидеть Байкал: в павильонах республики на таких событиях всегда много посетителей. "Поэтому к таким выставкам мы готовимся особенно тщательно, - сказал он. - Наш регион интересен крупным инвесторам, причем как российским, так и зарубежным".

На международной выставке-форуме "Россия" они смогут ознакомиться с производством Улан-Удэнского авиационного завода и Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, продукцией из нефрита, а также узнать о медицинском туризме в Бурятии: в Улан-Удэ есть недавно открывшийся Центр ядерной медицины и давно работающий Центр восточной медицины - это единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар. Зимой в павильоне Бурятии можно будет приобщиться к культуре, традициям жителей республики и отметить Сагаалган - буддийский Новый год, он наступит 10 февраля и будет праздноваться целый месяц.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.