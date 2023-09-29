В Приамурье на снижение численности волков выделили 4,5 млн рублей

Как сообщили в Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий, деньги пойдут на выплаты охотникам, которые будут добывать хищников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили 4,5 млн рублей на выплаты охотникам, которые будут добывать волков. Снижение численности этих хищников необходимо из-за нанесенного ими ущерба популяции копытных животных и случаев нападения на домашний скот, сообщается на сайте Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

"В Приамурье на снижение численности волков из областного бюджета выделено порядка 4,5 млн рублей. Эти средства предназначены на выплаты поощрений охотникам за добычу серых хищников", - говорится в сообщении.

По информации дирекции, волки наносят значительный ущерб популяциям копытных, в первую очередь - сибирским косулям. В некоторых районах области регистрировались случаи нападения хищников на домашний скот. Больше всего нападений фиксируется на северных оленей, которых держат эвенкийские общины в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах. Также волки являются переносчиками бешенства.