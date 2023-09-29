Иркутская область покажет байкальских нерп на выставке "Россия"

Как сообщила замминистра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова, область проведет прямые видеотрансляции с Ушканьих островов, где находятся лежбища тюленей

ИРКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Прямые видеотрансляции с Ушканьих островов, где находятся лежбища байкальских нерп, будут показывать в павильоне Иркутской области на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

"При содействии Байкальского музея будет проводиться прямая видеотрансляция с Ушканьих островов - лежбища нерп - и иных точек Байкала", - сообщила замминистра.

Кроме того, посредством демонстрации видеофильма с использованием VR-технологий планируется организовать в павильоне возможность виртуально погрузиться на дно озера Байкал. Также с использованием VR-технологий будут представлены экскурсии в музей деревянного зодчества под открытым небом "Тальцы", который расположен на берегу реки Ангары под Иркутском, на предприятие по добыче и обработке самоцветов "Байкалкварцсамоцветы". Гости павильона смогут совершить виртуальное путешествие по различным природным достопримечательностям Иркутской области, увидеть уникальные виды животных, птиц и растений, а также узнать об экологических проблемах, с которыми сталкивается регион.

Иркутская область на выставке-форуме арендует площадь размером 108 кв. м. Уже согласован дизайн-проект экспозиции павильона, в ближайшее время организация-застройщик приступит к монтажу.

Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде. Обитает в озере Байкал.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.