В Перу закрыли часть комплекса Мачу-Пикчу из-за износа

Комитет по управлению Мачу-Пикчу намерен рассмотреть вопрос о бессрочном закрытии некоторых частей цитадели инков, сообщает радиостанция RPP

ТАСС, 29 сентября. Департамент культуры перуанской провинции Куско ограничил доступ для туристов в храм Кондора и обсерваторию Интиуатана древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа каменных элементов. Об этом сообщила директор департамента Маритца Роса Кандиа радиостанции RPP.

"Происходит износ каменных элементов из-за ежедневного интенсивного движения в поврежденных секторах. На текущий момент в храм Кондора и Интиуатану, которые имеют повреждения, наши посетители не смогут войти", - заявила представитель властей RPP.

Отмечается, что комитет по управлению Мачу-Пикчу планирует рассмотреть вопрос о бессрочном закрытии некоторых частей цитадели инков, продолжительность ограничений будет зависеть от проводимой технической оценки.