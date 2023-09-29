29 сентября, 03:46

В Перу закрыли часть комплекса Мачу-Пикчу из-за износа

Комитет по управлению Мачу-Пикчу намерен рассмотреть вопрос о бессрочном закрытии некоторых частей цитадели инков, сообщает радиостанция RPP

ТАСС, 29 сентября. Департамент культуры перуанской провинции Куско ограничил доступ для туристов в храм Кондора и обсерваторию Интиуатана древнего города инков Мачу-Пикчу из-за износа каменных элементов. Об этом сообщила директор департамента Маритца Роса Кандиа радиостанции RPP.

"Происходит износ каменных элементов из-за ежедневного интенсивного движения в поврежденных секторах. На текущий момент в храм Кондора и Интиуатану, которые имеют повреждения, наши посетители не смогут войти", - заявила представитель властей RPP.

Отмечается, что комитет по управлению Мачу-Пикчу планирует рассмотреть вопрос о бессрочном закрытии некоторых частей цитадели инков, продолжительность ограничений будет зависеть от проводимой технической оценки. 

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Перу
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