В Красноярском крае ввели карантин на 22 тыс. га леса

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, причиной стал большой черный еловый усач, который является вредителем

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Карантинный фитосанитарный режим ввели на севере Красноярского края на площади около 22 тыс. га из-за лесного усача. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Введен карантинный фитосанитарный режим по большому черному еловому усачу и установлена карантинная фитосанитарная зона <…> Верхне-Имбатского участкового лесничества КГБУ "Туруханское лесничество" Туруханского района на общей площади 21 703 га", - говорится в сообщении.

Жук-усач обитает преимущественно в хвойных лесах. Он обгрызает корни и луб молодых ветвей. За это жуков еще называют "дровосеками". Его длина составляет от 15 до 37 мм. При этом длина их усов может в несколько раз превышать размеры самого насекомого.