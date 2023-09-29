Институт развития интернета выделил более 1 млрд руб. на подростковый контент

Часть поддержанных проектов выйдет зимой и весной 2024 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") выделил более миллиарда рублей на поддержку проектов для подростковой аудитории от 10 до 16 лет. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский.

"Мы поддержали несколько проектов разных жанров для подростковой аудитории 10-16 лет. Общая сумма поддержки на эти проекты составила более 1 млрд рублей. Все они в производстве. Часть из них уже выйдет зимой и весной 2024 года", - рассказал он.

Среди проектов - история о взрослении, первой любви и спасении мира в фантастической комедии "Недетское кино", детский детектив "Любопытная Варвара", где главная героиня распутывает таинственные дела, продолжение скетч-шоу "#ШКЛТ", приключенческая комедия "Три друга, клад и матрос Кошка", по сюжету которого ученики Севастопольского Нахимовского училища ищут клад, спрятанный по команде адмирала Нахимова, а также сериал "Политех" про подростка, поступившего в колледж и мечтающего стать киберспортсменом, и другие.

Ранее Гореславский отмечал, что ИРИ планирует уделять больше внимания производству контента для подростков в возрасте 10-16 лет в России, так как сейчас в стране заметен дефицит таких проектов.