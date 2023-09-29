В России в ближайшей перспективе может снизиться спрос на водителей такси и курьеров

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий напомнил, что уже имеются примеры доставки без участия человека

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Спрос на водителей такси, курьеров и специалистов в сфере сельского хозяйства может снизиться в России в ближайшей перспективе из-за цифровизации отраслей. Такое мнение выразил ТАСС заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий.

"Безусловно, очень перспективное направление - это транспорт без водителя. Проводятся соответствующие эксперименты, и понятно, что в ближайшей перспективе количество тех, кто непосредственно управляет транспортными средствами, возьмем такси, оно будет сокращаться за счет развития такого транспорта. Понятно, что это не будет носить сейчас очень масштабного применения, и мы в 2025 году увидим, как по Москве ездит исключительно беспилотное такси, но вместе с тем эта тенденция будет набирать оборот. <...> Цифровые эксперименты в этом направлении идут, и мы это увидим в ближайшее время - отмирание или сокращение объема потребности по таким профессиям, где они могут быть заменены цифровыми решениями или сервисами", - рассказал собеседник агентства на полях Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Талбацкий привел пример, что таким образом уже снизилась востребованность в диспетчерах такси - заказы в большинстве случаев происходят через цифровые сервисы.

"Также доставка - сейчас курьеры достаточно востребованы, но вместе с тем есть уже примеры доставки без участия человека. Если говорить о сельском хозяйстве - это в принципе консолидированный прогноз Минэкономразвития РФ о сокращении потребности - тоже за счет развития сельскохозяйственной техники и производства. Например, сейчас можно увидеть на полях автоматические системы полива - когда не требуется человек, требуется лишь оператор, который закладывает определенную программу. Точно так же можно видеть технику без водителей, которая убирает или производит определенные сельхозработы", - пояснил замглавы Роструда.

При этом Талбацкий отметил, что такая тенденция одновременно и открывает возможности для переквалификации под другие профессии, которые становятся более востребованными.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.