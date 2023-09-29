Аналог КАСКО для беспилотников планируют запустить в 2024 году

Страховка будет рассчитываться с учетом операций, которые выполняет конкретный дрон, сообщили в НИЦ "Аэроскрипт"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. НИЦ "Аэроскрипт" (участник рынка национальной технологической инициативы "Аэронет") в 2024 году интегрирует в разработанную им комплексную систему собора данных о полетах БПЛА "Небосвод" аналог страховки КАСКО для дронов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2024 году вместе с цифровым сервисом по управлению рисками для БАС планируется запустить КАСКО. <...> Страховка будет рассчитываться с учетом тех операций, которые выполняет конкретный беспилотник и тех рисков, которые выполнение операции несет для наземной инфраструктуры, людей и в будущем - аппаратов в воздухе", - сообщили ТАСС.

По словам заместителя гендиректора "Аэроскрипта" Андрея Яблокова, методология подсчета рисков будет схожа с применяющейся в европейской системе SORA, однако превзойдет ее в части оценки рисков в эксплуатационных окружениях высокой интенсивности полетов БАС.

Система "Небосвод", разработанная специалистами "Аэроскрипта", - первая отечественная комплексная платформа, собирающая данные о полетах БПЛА. Она согласует эти данные с органами, выдающими разрешение на использование воздушного пространства, и информирует пользователя о возможности полета. Пользователь получает необходимую метеорологическую, аэронавигационную и геопространственную информацию. "Небосвод" принимает данные наблюдения за полетами беспилотного воздушного судна и проверяет соответствие согласованному плану.