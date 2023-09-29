Собянин сообщил, что часть бывшей промзоны "Грайвороново" станет современным кварталом

Как отметил мэр столицы, на территории планируют построить жилые дома, школу, детский сад, офисы, магазины и логистический комплекс

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Часть бывшей промзоны "Грайвороново" в Рязанском районе Москвы станет современным кварталом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Часть бывшей промзоны "Грайвороново" станет современным кварталом. Почти половину возводимой недвижимости займут различные предприятия - здесь можно будет с комфортом жить и работать", - написал Собянин.

На территории планируется возвести жилые дома, школу, детский сад, офисы, предприятия сферы торговли, услуг и логистический комплекс. В результате в районе создадут порядка 3 тыс. рабочих мест, предполагаемый объем инвестиций - около 38 млрд рублей, отметил Собянин.

По словам мэра, на сегодняшний день уже одобрили и реализуются 44 проекта комплексного развития территорий. Они дадут не менее 110 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в проекты составит порядка 960 млрд рублей.