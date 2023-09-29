На Дальнем Востоке отмечают воссоединение новых регионов с Россией

В субъектах округа проходят мероприятия, митинги, выставки и различные акции

ЧИТА, 29 сентября. /ТАСС/. Различные акции, мероприятия и митинги проходят на Дальнем Востоке в честь воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В Благовещенске в честь первой годовщины проводится гражданско-патриотический фестиваль "Я - амурчанин", сообщила ТАСС специалист по коммуникациям российского движения детей и молодежи "Движение первых" Амурской области Галина Похарукова.

"Участниками форума станут 120 обучающихся образовательных организаций Амурской области. Главной целью форума станет формирование коммуникационной площадки для обмена идеями и опытом выработки новых форм организации и проведения мероприятий по гражданскому, нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи со стороны специалистов, реализующих молодежную политику в Приамурье, лидеров общественного мнения, активной молодежи региона", - сказала Похарукова.

Во Владивостоке 30 сентября на территории исторического парка "Россия - моя история" пройдет митинг, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. В рамках мероприятия будет проведена интерактивная фотовыставка "Торез. Воzvращение домой".

В Улан-Удэ также открылась фотовыставка, посвященная новым регионам, экспозиция расположилась на Театральной площади, в самом центре столицы Бурятии. В Южно-Сахалинске ученики Восточной гимназии города провели флешмоб. Его участники развернули на территории гимназии огромный российский флаг.

Для молодежи Петропавловска-Камчатского подготовлен квиз "Одна страна - одна судьба", а в городском центре творческого развития и гуманитарного образования 30 сентября запланирована декламация поэтических произведений авторов Донбасса и Новороссии. В библиотеках города также организован цикл выставок книг и периодических изданий "В семье единой" о культурных традициях, истории, писателях и поэтах Донбасса и Новороссии.

В Чите в преддверии праздника активисты "Движения первых" приняли участие в акции "Аллея первых". На улице Донецкой школьники и студенты высадили саженцы тополя, абрикоса и яблони. А 30 сентября на центральной площади города проведут флешмоб - 250 человек, представители молодежных, общественных и патриотических организаций, выстроятся в форму слова "Родина" с флагами РФ в руках.

Отправка помощи

В честь годовщины воссоединения из Хабаровска в подшефный город Дебальцево отправили более пяти тонн гуманитарного груза. Это предметы одежды, консервы, хозтовары, медикаменты, постельные принадлежности, продукты питания, средства личной гигиены, обувь, игрушки, книжки, детское питание, канцелярия и посуда.

Президент РФ Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября прошлого года там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей. Совет Федерации 25 сентября единогласно одобрил закон об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.