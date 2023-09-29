Собянин подвел итоги благоустройства ЦАО Москвы в 2023 году

В частности, мэр города отметил, что на Люсиновской улице в Замоскворечье создали большой разноуровневый игровой комплекс, обновили систему наружного освещения и поставили скамейки и парковые качели

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Несколько знаковых проектов по благоустройству территорий было реализовано в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Как и в предыдущие годы, в этом сезоне основные работы по благоустройству проводились в округах. Но в то же время несколько интересных проектов мы реализовали и в центре Москвы", - рассказал он.

Так, по словам мэра, в 2023 году был благоустроен Цветной бульвар: потрескавшийся асфальт тротуаров заменили на гранитную плитку крупного формата, отремонтировали покрытие проезжей части, а сам бульвар осветили энергосберегающими фонарями и уличными торшерами. Кроме того, убрали под землю воздушные кабельные линии, сделали дополнительные "ливневки", чтобы избежать подтопления в местах близкого расположения грунтовых вод. "Бульвар стал комфортнее и для неспешных прогулок, и для транзитного прохода к метро. Поздней осенью дополнительно высадим деревья и кустарники", - отметил Собянин.

Второй знаковый проект - комплексное благоустройство квартала в границах улиц Мытной, Хавской и Конного переулка в Якиманке. По просьбам жителей был приведен в порядок сквер на Мытной улице, обустроены современные и безопасные детские площадки, организованы две спортивные зоны, где занимаются подростки, молодежь и взрослые.

Мэр добавил, что в Хамовниках благоустроили пять дворовых территорий в границах 3-й Фрунзенской улицы, Фрунзенской набережной, улицы Хамовнический Вал и Комсомольского проспекта. Всего там обновили 22 детские площадки. Квартал по улице Фадеева также благоустроили в Тверском районе. Там организовали прогулочные и транзитные маршруты, обустроили зоны тихого отдыха, установили скамейки и беседки. На Люсиновской улице в Замоскворечье создали большой разноуровневый игровой комплекс, обновили систему наружного освещения, поставили скамейки и парковые качели.

"Благоустройство знаковых объектов и небольших дворовых территорий добавляет историческому центру комфорт, уют и красоту", - заключил Собянин.