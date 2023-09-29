29 сентября, 05:54

В Московский регион 1 октября придет похолодание до плюс 13 градусов

Также в регионе ожидаются ливни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе вернется к положенной климатической норме в воскресенье, 1 октября. На смену бабьему лету придут ливни и плюс 13-18 градусов днем, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра закольцовываем бабье лето, оно заканчивается. Завтрашний субботний день будет заключительным аккордом - 19-24 градуса. Будет солнечно и без осадков. В воскресенье придет холодный фронт, который принесет ливни и понижение температуры до положенной климатической нормы - плюс 13-18 в дневные часы", - сказал он. 

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