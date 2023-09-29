В Запорожскую область поступило около 80 тыс. доз вакцины против гриппа

По данным Минздрава, в регион поставили "Ультрикс квадри" и "Совигрипп"

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Центры первичной медико-санитарной помощи Запорожской области получили почти 80 тыс. доз вакцины против гриппа. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Центры первичной медико-санитарной помощи Запорожской области получили вакцины против гриппа двух видов: "Ультрикс квадри", "Совигрипп" для иммунизации взрослого и детского населения. Всего 79 230 доз", - сказал представитель Минздрава.

Жители региона уже обращаются в пункты вакцинации для получения прививки, добавили в министерстве. "От гриппа уже привито более 1,7 тыс. жителей. Вакцинация для жителей Запорожской области является абсолютно бесплатной для всех категорий граждан", - подчеркнули в Минздраве.