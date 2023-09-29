Южным участком МСД ежедневно пользуются 110 тыс. автомобилистов

По данным ЦОДД, магистраль от шоссе Энтузиастов до МКАД улучшила движение для 22 районов Москвы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Южным участком Московского скоростного диаметра (МСД) ежедневно пользуются уже 110 тыс. автомобилистов, новая дорога позволяет сэкономить время в поездках. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Там уточнили, что магистраль от шоссе Энтузиастов до МКАД улучшила движение для 22 районов Москвы, где проживают более 2,5 млн человек. Новая транспортная связь между районами сократила перепробеги автомобилей до 2 км.

"Московский скоростной диаметр сделал поездки жителей Москвы еще удобнее и быстрее. Только в первые недели работы мы каждый день фиксируем здесь 110 тыс. автомобилей. Жители столицы выбирают МСД, так как новая дорога позволяет значительно сэкономить время в поездках. При этом разгрузились соседние магистрали: Нижегородская улица от МСД до ТТК, Люблинская улица, проспект Андропова и МКАД. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в столице", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.