На юго-западе США появились огромные разломы почвы

По данным портала Business Insider, их общая протяженность только в штате Аризона составляет 272 км

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Гигантские разломы почвы появились в нескольких штатах на юго-западе США, пишет портал Business Insider. Речь идет о трещинах, общая протяженность которых составляет 272 км только в штате Аризона. При этом разломы также обнаружены в Юте и Калифорнии.

Портал отмечает, что среди основных причин разлома почвы - использование человеком грунтовых вод, в результате чего происходит проседание грунта и смещение почвы. Грунтовые воды - один из главных источников пресной воды в мире, который обеспечивает около 40% орошения.

По словам геолога Джозефа Кука, трещины обычно возникают между горами, они могут повредить дома, дороги, каналы и плотины, а также поставить под угрозу жизнь человека, указывает Business Insider. Подчеркивается также, что на восстановление водоносного горизонта потребуются тысячи лет, а его часть в штате Аризона уже не подлежит восстановлению. Согласно прогнозам специалистов, США ожидает еще большая просадка грунта в связи с освоением новых земель.