Вблизи Изварина в Москве появился наземный переход через железную дорогу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Наземный пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт Внуково построили вблизи микрорайона Изварино в Новомосковском административном округе Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
"В рамках строительства пешеходного перехода вблизи микрорайона Изварино произведена укладка резинокорда, выполнены подключение инженерных сетей, монтаж защитного ограждения, благоустройство прилегающей территории. Строительные работы полностью завершены", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.
Он отметил, что это обеспечило безопасный переход через железнодорожный путь между районом Внуково и поселением Внуковское.