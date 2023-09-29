29 сентября, 06:39

Вблизи Изварина в Москве появился наземный переход через железную дорогу

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, это обеспечило безопасный переход через железнодорожный путь между районом Внуково и поселением Внуковское

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Наземный пешеходный переход через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт Внуково построили вблизи микрорайона Изварино в Новомосковском административном округе Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

"В рамках строительства пешеходного перехода вблизи микрорайона Изварино произведена укладка резинокорда, выполнены подключение инженерных сетей, монтаж защитного ограждения, благоустройство прилегающей территории. Строительные работы полностью завершены", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Он отметил, что это обеспечило безопасный переход через железнодорожный путь между районом Внуково и поселением Внуковское. 

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