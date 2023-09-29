29 сентября, 06:39 Вблизи Изварина в Москве появился наземный переход через железную дорогу

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, это обеспечило безопасный переход через железнодорожный путь между районом Внуково и поселением Внуковское